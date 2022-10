Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema met fin au rêve d'Aulas et de l'OL

Publié le 19 octobre 2022 à 04h15

Tout juste auréolé de son Ballon d'Or, Karim Benzema a été invité à se prononcer sur son avenir. Et l'attaquant du Real Madrid est catégorique, il souhaite terminer sa carrière à la Casa Blanca. La fin du rêve pour Jean-Michel Aulas qui n'a jamais caché sa volonté de le faire revenir à l'OL.

Lundi soir, Karim Benzema a mis fin à une disette de 24 ans pour le football français. L'attaquant du Real Madrid est effectivement devenu le premier tricolore depuis Zinedine Zidane en 1998 à remporter le Ballon d'Or. Une immense fierté pour l'ancien Lyonnais.

«C'est une fierté d'avoir cela devant moi»

« C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus. C'est aussi garder ce rêve dans la tête », confiait Benzema après avoir obtenu sa récompense.

Benzema ne reviendra pas à l'OL