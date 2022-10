Foot - Equipe de France

Équipe de France : Coupe du monde, liste... Deschamps annonce la couleur

Publié le 27 octobre 2022 à 16h30

La rédaction

Mercredi 9 novembre, Didier Deschamps annoncera les noms des joueurs qui iront à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France doit faire face à une vague de blessés, cela pourrait être un gros casse-tête au moment de composer sa liste. Comment va-t-il alors s'y prendre ? Deschamps s'est expliqué sur le sujet.

Alors que la Coupe du Monde au Qatar débute dans quelques semaines maintenant, Didier Deschamps annoncera le 9 novembre prochain les joueurs qui iront disputer la compétition. L’annonce est donc imminente et le sélectionneur de l’Équipe de France fait face à une vague de blessés. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet lors d’un entretien accordé à Brut .

Comment gérer autant de blessés chez les Bleus ?Didier Deschamps nous raconte comment il prépare sa liste pour la Coupe du monde.L'interview exclusive à retrouver jeudi, en intégralité sur Brut. pic.twitter.com/Qi2fq5PET8 — Brut FR (@brutofficiel) October 26, 2022

« Je vous dirais pas le nombre aujourd’hui »

Face à cette vague de blessés, Didier Deschamps doit donc gérer toutes ces possibles absences. Le sélectionneur des Bleus doit donc anticiper les choses. « J’anticipe. Enfin, j’anticipe pas, si j’anticipe, à partir du moment où on fait une pré-liste de 55 joueurs qui est obligatoire pour la FIFA. On est onze joueurs en football, donc 55, c’est 5 joueurs à chaque poste, avec des joueurs polyvalents, bien évidemment qui peuvent occuper plusieurs postes. » Mais Didier Deschamps préfère rester très mystérieux concernant sa prochaine liste. « Il y a la possibilité d’aller jusqu’à 26. Je vous dirais pas le nombre aujourd’hui. »

« Il y a beaucoup de réflexion »

Alors que Didier Deschamps ne fermait pas la porte pour certains blessés, le sélectionneur des Bleus a expliqué avoir énormément de discussions avant de prendre une décision. « Avant d’arriver à la décision, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d’échanges, avec Guy Stéphan, bien évidemment, et avec le staff technique, les données athlétiques avec Cyril Moine, données médicales, et après, en ayant tout ça dans ma tête, décider. »

« À partir du moment où il y a des interrogations sur certains, je n’ai pas les éléments de réponse »