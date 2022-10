Foot - OL

OL : Après avoir lancé une révolution, Laurent Blanc passe aux aveux

Publié le 28 octobre 2022 à 21h00

Amadou Diawara

Tout juste arrivé à l'OL, Laurent Blanc a décidé de révolutionner la formation de sa nouvelle équipe. Habitué à mettre en place une défense à quatre, l'ancien coach du PSG a décidé d'opter pour un 3-5-2. Avant le choc face au LOSC, Laurent Blanc s'est prononcé sur son nouveau dispositif de jeu.

Alors qu'il vient de poser ses valises à l'OL, Laurent Blanc a décidé de se révolutionner. Grand fan du 4-3-3, l'ancien coach du PSG a changé ses plans en arrivant chez les Gones . En effet, Laurent Blanc a mis en place un 3-5-2 lors des deux dernières rencontres de l'OL (contre Montpellier et Rennes). Et alors qu'un duel face au LOSC se profile (ce dimanche à Lyon), le Président s'est livré sur son nouveau dispositif tactique.

«Il y aura une réflexion pour trouver une solution efficace»

« La défense à trois ? On a une réflexion car Diomandé est suspendu. Il y aura une réflexion pour trouver une solution efficace. On verra pour Sarr, mais c'est un jeune joueur. Dans ce secteur-là que je connais, on a déjà deux jeunes joueurs de 19 et 20 ans. Dans ce secteur il faut un peu d'expérience » , a confié Laurent Blanc en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«On peut jouer à trois derrière et finir avec les trois mêmes»