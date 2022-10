Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : Laurent Blanc relance un dossier très sensible du mercato

Publié le 29 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir vécu une première partie de saison très compliquée, Houssem Aouar semble totalement relancé avec l’arrivée de Laurent Blanc au poste d’entraîneur. Un regain de forme qui pourrait également avoir un impact sur son avenir, lui qui arrive au terme de son contrat en juin prochain.

C’est un fait, la nomination de Laurent Blanc en lieu et place de Peter Bosz redistribue les cartes pour certains membres de l’OL qui étaient jusqu’ici en manque cruel de temps de jeu. L’ancien technicien du PSG l’avait annoncé dès son arrivée, il comptait relancer certains élément d’expérience pour faire repartie la machine à l’OL, et une figure du club est pleinement concernée par cette révolution : Houssem Aouar.

Aouar revit à l’OL

Buteur la semaine passée en championnat à Montpellier (victoire 2-1), Aouar retrouve un statut important sous les ordres de Laurent Blanc, lui qui avait été mis de côté par Bosz ces derniers mois : « Techniquement il est doué. Il sent le jeu. C'est ce type de joueur que j'aime. Mais je pense que beaucoup d'entraîneurs aiment ce type de joueur. On a des bons joueurs de football mais il faut pouvoir les faire jouer tous ensemble. Il faut avoir la personnalité pour créer des décalages et être dangereux. Ces joueurs savent tout faire. On essaye de les mettre dans les meilleures conditions. Aouar avait joué 70 minutes cette saison », a indiqué Blanc vendredi en conférence de presse.

Un futur relancé ?

Mais alors, de quoi sera fait l’avenir d’Houssem Aouar, dont le contrat prendra fin en juin prochain à l’OL ? Si l’on se fie aux propos de Blanc et à sa nouvelle dynamique positive du moment, une prolongation ne semble plus à exclure, lui qui avait pourtant été poussé vers la sortie l’été dernier et semblait promis à un départ libre en fin de saison. Affaire à suivre…