Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Schneiderlin justifie son choix !

Publié le 9 juillet 2020 à 15h28 par La rédaction

Très actif cet été, l'OGC Nice a déjà enregistré cinq renforts, dont Morgan Schneiderlin. L'international français a d'ailleurs justifié son choix.