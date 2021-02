Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Thierry Henry quitte son club !

Publié le 25 février 2021 à 17h12 par La rédaction mis à jour le 25 février 2021 à 17h21

Thierry Henry a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur de Montréal, et l’ancien attaquant français s’en est expliqué.

La nouvelle a été officialisée ce jeudi après-midi : Thierry Henry n’est plus l’entraîneur de Montréal, qu’il avait rejoint seulement quelques mois après sa douloureuse expérience sur le banc de l’AS Monaco. L’entraîneur français s’en est expliqué dans le communiqué du club : « C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision. La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal », a indiqué Henry.