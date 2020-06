Mercato - Officiel : Reynet a trouvé son nouveau club !

Foot - Mercato

Comme prévu, Baptiste Reynet a quitté le Toulouse FC pour s’engager avec le Nîmes Olympique.

Le 17 juin dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité les négociations entre Toulouse et Nîmes pour un transfert de Baptiste Reynet, en difficulté cette saison dans la Ville Rose. Et l’opération s’est parfaitement déroulée puisque le club nîmois vient d’officialiser ce mercredi matin le transfert de Reynet qui a signé un contrat de deux ans avec les Crocodiles.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet.Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu'il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à Dijon, Lorient et Toulouse. pic.twitter.com/cDeRzTmd62