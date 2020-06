Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nîmes négocie avec Toulouse pour Reynet

Publié le 17 juin 2020 à 10h27 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2020 à 10h31

Pour succéder à Paul Bernardoni, parti vers Angers, Nîmes souhaite miser sur Baptiste Reynet, actuellement à Toulouse.

Nîmes pensait être en capacité de pouvoir s’attacher définitivement les services de Paul Bernardoni. Après deux prêts successifs, les Crocodiles avaient de solides intentions pour le gardien de but de l’équipe de France espoir. Mais la concurrence était trop forte. Et l’offre d’Angers a fait toute la différence. A présent, la priorité s’appelle Baptiste Reynet. Comme révélé par Manu Lonjon, la piste a été activée par les Nîmois il y a plusieurs jours. Et selon nos sources, des négociations viennent de démarrer entre Nîmes et Toulouse. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude pour Reynet.