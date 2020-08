Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Officiel : Matuidi quitter la Juventus !

Publié le 12 août 2020 à 17h27 par La rédaction mis à jour le 12 août 2020 à 17h28

Alors que la saison est terminée pour la Juventus, Blaise Matuidi va quitter la Vieille Dame, club qu'il avait rejoint en 2017.

Avec l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus, de grands changements se profilent au sein de l'effectif de la Vieille Dame. Et le premier à partir est Blaise Matuidi. Arrivé en 2017, l'ancien joueur du PSG quitte le club turinois. Par le biais d'un communiqué, la Juventus a officialisé la décision : « Merci, Blaise ! Le milieu de terrain français quitte la Juventus après trois ans et cinq trophées remportés au club. Avec nos couleurs sur le dos, il s'est battu et a joué avec son cœur à chaque match, exercer une pression constante sur les adversaires, bloquer le déroulement du jeu et relancer le ballon proprement. Après trois ans et cinq titres remportés (trois Scudetti, une Coppa Italia et une Super Coupe d'Italie), Blaise Matuidi et la Juventus se disent au revoir avec la résiliation consensuelle du contrat du joueur . » Le Champion du monde doit s'engager avec l'Inter Miami dans les prochains jours.