Mercato - Officiel : L'OM annonce une recrue XXL !

Jean de Teyssière

Cette arrivée était dans l’air depuis plusieurs jours et c’est désormais officiel : Valentin Carboni est un nouveau joueur de l’OM. Le milieu de terrain argentin quitte donc l’Inter Milan et rejoint la France pour s’offrir à 19 ans un nouveau challenge. Après sa visite médicale, Valentin Carboni s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Et de six ! L’OM réalise une nouvelle fois un mercato XXL avec déjà cinq recrues cet été : Ismaël Koné, Lilian Brassier, Pierre-Emile Hojberg, Mason Greenwood et Derek Cornelius. Roberto De Zerbi attendait encore d’autres joueurs et ses désirs ont été exaucés avec l’arrivée d’un crack de 19 ans.

Carboni signe à l’OM !

Ce mercredi, l’OM a officialisé l’arrivée de Valentin Carboni. Le milieu de terrain argentin s’engage pour un an, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le gaucher, qui peut faire penser à Florian Thauvin dans sa façon de jouer pourrait être une option très intéressante pour De Zerbi, lui qui peut jouer dans l’axe ou à droite du milieu de terrain.

L’OM jubile

Dans son communiqué officiel, l’OM rappelle tous les exploits précoces de son nouveau joueur : « Lors de la précédente saison 2023-2024, la pépite argentine réalise un exercice complet et prometteur avec 32 matchs disputés pour 2 buts marqués et 4 passes décisives délivrées. Ses prestations ne passent pas inaperçues sur sa terre natale également : Valentín Carboni est convoqué avec les Champions du Monde en titre argentins par Lionel Scaloni, obtient sa première cape en mars 2024 et remporte la Copa América le 15 juillet dernier sous les couleurs de l'Albiceleste. »