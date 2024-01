Mercato - Officiel : L'OM annonce un gros départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après David Friio et Javier Ribalta, un nouveau proche de Pablo Longoria a quitté le projet McCourt. Membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement et présent à l'OM depuis 2021, Pedro Iriondo a décidé de voguer vers d'autres cieux. Ce samedi, le club phocéen a tenu à le remercier pour le travail entrepris depuis son arrivée.

Nouveau départ à l'OM. Après Javier Ribalta et David Friio, un nouveau responsable marseillais a annoncé son départ de Marseille ce samedi soir. Il s'agit de Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement

Pedro Iriondo quitte Marseille

Arrivé en 2021, Iriondo a notamment contribué à la création du programme Treizième Homme, mais a aussi participé au développement de la section féminine. Par le biais d'un communiqué, l'OM a tenu à le remercier.

« L’OM tient à remercier Pedro pour son travail »