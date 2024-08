Mercato - Officiel : Échec à 63M€ pour le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a cessé de multiplier les pistes au poste d’ailier gauche notamment. Le club de la capitale s’est notamment penché brièvement sur le cas de Pedro Neto. Le Portugais de 24 ans, auteur de plusieurs belles saisons du côté de Wolverhampton, s’est officiellement engagé en faveur de Chelsea ce dimanche contre 63M€.

Le mercato estival du PSG n’est pas encore terminé. Alors que les Parisiens entameront officiellement leur saison 2024-2025 par un déplacement au Havre vendredi prochain, certains renforts sont encore attendus. Malgré l’arrivée de trois joueurs cet été (Safonov, Neves, Pacho), les dirigeants franciliens n’ont pas encore trouvé de solution pour le poste d’ailier gauche.

Pourtant, le renforcement de ce secteur de jeu est prioritaire pour le PSG, qui a multiplié les pistes en ce sens. Ainsi, Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jadon Sancho (Manchester United), ou encore Pedro Neto (Wolverhampton) ont tous été liés au club parisien. Le Portugais de 24 ans était suivi par Paris, comme l’avait révélé le journaliste Ben Jacobs à la fin du mois de juin.

Ready to make his mark in Blue.



Welcome to Chelsea, Pedro Neto! 🔵 pic.twitter.com/XdJvsrdlH5