Mercato - OM : Coup de théâtre, De Zerbi refuse un transfert ?

Si plusieurs joueurs de l'OM ont été placés dans le loft dans l'attente de leur transfert, ce n'est pas le cas de Geoffrey Kondogbia. Roberto de Zerbi apprécie le milieu de terrain et pourrait décider de l'intégrer dans son schéma tactique. Mais sa direction n'est pas du même avis et espère lui trouver une porte de sortie lors de ce mercato.

L’OM veut faire le ménage cet été. De nombreux joueurs sont invités à trouver une porte de sortie comme Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Emran Soglo. Ces éléments s’entraînent, depuis plusieurs jours, avec l’équipe réserve en attendant leur transfert. Un destin similaire semblait s’écrire pour Geoffrey Kondogbia.

Longoria veut se débarasser de Kondogbia

Comme indiqué par L’Equipe et confirmé par La Tribune OM, la direction de l’OM souhaite vendre le milieu de terrain centrafricain durant ce mercato estival. Mais Roberto de Zerbi n’a jamais voulu écarter son joueur et l’a laissé s’entraîner avec le groupe principal.

De Zerbi pourrait le conserver

La raison ? De Zerbi apprécierait de plus en plus les qualités athlétiques de Kondogbia. Désireux d’avoir deux milieux de terrain puissants devant la défense, le technicien italien pourrait réserver une place de choix à l’ancien monégasque. Le vent tourne pour Kondogbia, courtisé par plusieurs équipes anglaises, saoudiennes et turques.