Mercato : Un club tient sa promesse et boucle un transfert avec le PSG

Bien décidé à boucler l'arrivée d'un nouveau défenseur central, le PSG a obtenu la signature de Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Et bien que les négociations aient été gardées bien secrètes, un club anglais a tenté de plomber ce transfert. Selon nos informations, il s'agit de Liverpool. Mais Francfort a tenu sa parole.

C'est la troisième recrue estivale du PSG et personne ne l'avait vu venir. En effet, Willian Pacho a débarqué en provenance l'Eintracht Francfort. Un dossier mené en secret par Luis Campos qui a conclu ce transfert sans que cela ne filtre très longtemps avant l'officialisation. Et pourtant, tout aurait pu capoté dans les derniers instants des discussions.

EXCLU - Mercato - PSG : Les coulisses du transfert de Willian Pacho

Liverpool a tenté une offre de dernière minute

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a été confronté à une surenchère de dernière minute pour Willian Pacho. Liverpool a effectivement transmis une offre à l'Eintracht Francfort. Mais alors que l'accord était déjà scellé avec le PSG, le club allemand a tenu sa promesse en repoussant l'offre des Reds.

Pacho impressionne déjà

Et à en voir ses premiers pas sous le maillot du PSG, la direction parisienne doit être soulagée que Francfort ait respecté sa parole. En effet, Willian Pacho a impressionné contre le RB Leipzig (1-1) samedi. « C’est un bon joueur qui est fort techniquement et qui sait ce qu’il doit faire. Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer et à prendre ses marques dans cette équipe », soulignait même Loïs Openda.