Mercato : L'OM vend la mèche pour le successeur d'Aubameyang ?

Après une seule saison, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l’Olympique de Marseille pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, du côté d’Al Qadsiah. Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont désormais devoir lui trouver un successeur et ça ne sera pas simple, puisque le Gabonais a tout de même marqué pas moins de 30 buts toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais.

On prend les mêmes et on recommence. Il y a un an, l’OM cherchait un remplaçant à Alexis Sanchez et a finalement jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce dernier a fait ses valises à son tour et les Marseillais se retrouvent désormais au même point, puisque le seul véritable numéro 9 de l’effectif actuel est Faris Moumbagna.

Trois pistes pour un poste

On connait assez bien les pistes sur lesquelles travaille l’OM actuellement, avec donc Eddie Nketiah et Elye Wahi, pour qui des offres auraient d’ores et déjà été formulées. La Provence nous apprend toutefois qu’il y aurait un quatrième profil mystère, dont l’identité n’a pour le moment pas été dévoilé et qui serait une alternative au joueur du RC Lens et à celui d’Arsenal.

Moukoko, l’attaquant à tout faire de l’OM ?

D’après les informations du quotidien, en plus de l’arrivée de l’un de ces joueurs au poste de numéro 9, un autre profil est recherché. L'OM voudrait en effet un attaquant extrêmement polyvalent, qui peut donc évoluer dans l’axe en tant que premier ou second attaquant, mais également sur les côtés. Et le grand favori dans ce dossier ne serait autre que Youssoufa Moukoko, avec le Borussia Dortmund qui ralentirait les négociations en ce moment.