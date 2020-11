Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Nice fait une grande annonce pour Dante !

Publié le 3 novembre 2020 à 17h20 par La rédaction

Victime d’une rupture du ligament antérieur, Dante pourrait bien avoir disputé son dernier match avec l’OGC Nice. Néanmoins, chez les Aiglons, on a tenu à laisser la porte ouverte pour le Brésilien.