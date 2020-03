Foot - Mercato - Naples

Mercato - Naples : Quel avenir pour Dries Mertens ?

Publié le 13 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Actuellement meilleur buteur de l’histoire du Napoli, le buteur belge est initialement en fin de contrat en juin prochain. Et s’il est déjà entré dans l’histoire du club, le Diable Rouge pourrait encore écrire une page de la sienne en Italie.

Avec 121 buts avec le Napoli, Dries Mertens est désormais le meilleur buteur de l’histoire du Napoli, à égalité avec Marek Hamsik. Entré dans l’histoire du club, qu’il a rejoint en 2013, Mertens est initialement en fin de contrat en juin prochain. Et si plusieurs clubs se sont mobilisés dès cet hiver pour attirer l’attaquant du Napoli, l’attaquant de poche (1m69) pourrait bien signer un nouveau bail à Naples…

Naples a proposé un nouveau contrat