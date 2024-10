Mercato : Mourinho a dit non, Guardiola prêt à signer ?

Thomas Bourseau

Pep Guardiola n’a connu qu’une année de pause, entre l’été 2012 et l’été 2013. Pendant cette période et jusqu’en 2025, le tacticien espagnol a toujours été sur les bancs de touche du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester City. Rêvant de prendre les rênes d’une sélection nationale, Pep Guardiola pourrait accepter l’offre que José Mourinho a décliné par le passé : l’Angleterre.

Pep Guardiola a tout gagné en huit saisons à Manchester City dont un triplé historique en Angleterre. En 2023, le coach espagnol est parvenu à rafler la FA Cup, la Premier League ainsi que la Ligue des champions. Une première depuis le Manchester United de Sir Alex Ferguson en 1999. Guardiola se trouve dans la neuvième et ultime saison chez les Skyblues.

«Je dois décider de ce que je veux faire de ma vie»

Depuis la fin de l’Euro 2024, Gareth Southgate n’est plus le sélectionneur de l’Angleterre. Lee Carsley a hérité du poste, mais ne dispose absolument pas d’un contrat longue durée. Pep Guardiola était dans la foulée interrogé sur la possibilité d’entraîner The Three Lions. « Je dois décider de ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que je veux continuer ici ? Faire une pause ? Les équipes nationales ou non ? Beaucoup de choses ». Par le passé, le réputé entraîneur espagnol n’a pas caché son souhait de devenir sélectionneur après ses passages au FC Barcelone, au Bayern Munich ainsi qu’à Manchester City.

De passage sur l'émission Che Tempo Che Fa en Italie dimanche, Pep Guardiola n'a pas fermé la porte à la sélection anglaise. « Un nouvel entraîneur pour l'Angleterre ? Non, mais tout peut arriver dans la vie ».

Mourinho et Wenger ont refusé, Guardiola prêt à accepter le poste anglais ?

Pep Guardiola pourrait-il imiter Fabio Capello et Sven-Göran Eriksson, à savoir devenir le sélectionneur de l’Angleterre en étant étranger ? The Athletic assure ces dernières heures que la fédération anglaise de football devrait se pencher sur le profil de Guardiola, potentiellement agent libre à l’issue de la saison. Et ce, quand bien même Thomas Tuchel serait une piste prise en considération selon Sport BILD. Par le passé, José Mourinho n’avait pas accepté le poste de sélectionneur de l’Angleterre en 2007, même son de cloche pour Arsène Wenger en 2016. Pep Guardiola pourrait alors vivre son rêve tout en restant en Angleterre qui plus est…