Foot - Mercato

Mercato : Cette incroyable révélation sur le feuilleton Cavani !

Publié le 14 octobre 2020 à 23h00 par A.C.

C’est bien Jorge Mendes, agent notamment de Cristiano Ronaldo, qui aurait trouvé une solution pour l’avenir d’Edinson Cavani.

La page Paris Saint-Germain est définitivement tournée. Parti à la fin de son contrat, Edinson Cavani a trouvé un autre club avec Manchester United, ou il a signé un contrat de deux ans. Les choses n’ont pourtant pas été simples. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a en effet longtemps effrayé ses courtisans, notamment à cause d’exigences salariales particulièrement importantes. Cela aurait notamment été le cas avec Benfica, puis avec l’Atlético de Madrid, qui a finalement opté pour son compatriote Luis Suarez.

Jorge Mendes a tout réglé en 24 heures