Mercato - Real Madrid : Une condition posée pour l'avenir de cette star de Zidane !

Publié le 14 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

La fenêtre des transferts maintenant close, le Real Madrid s’active pour renouveler ses cadres. Mais au vu des âges avancés de certains, le club merengue avancerait à tâtons. C’est le cas pour Luka Modric.

Depuis plusieurs semaines, Luka Modric clame haut et fort qu’il serait prêt à faire de gros sacrifices financiers pour continuer l’aventure avec le Real Madrid. Le bail du milieu croate arrive à échéance en juin 2021. Mais alors qu’il est toujours le milieu de terrain le plus utilisé par Zinédine Zidane, son âge (35 ans), ne joue pas en sa faveur. D’autant que l’ancien Ballon d’Or 2018 ne fait plus autant l’unanimité que par le passé. Mais puisque, sans offre du Real Madrid avant janvier prochain, Luka Modric serait libre de signer où bon lui semble, la Maison-Blanche paraît maintenant passer à l’action.

Un an de plus sinon rien ?