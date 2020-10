Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani avait une bonne raison de recaler Leonardo…

Publié le 14 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Au contraire de Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani n’a lui pas souhaité prolonger de quelques semaines avec le PSG pour terminer la Ligue des Champions. Un choix qui pourrait s’expliquer.

Entre le PSG et le meilleur buteur de son histoire, Edinson Cavani, l’histoire s’est terminée sur un point noir. En effet, alors que l’Uruguayen était en fin de contrat et qu’une prolongation n’était pas prévue, l’attaquant n’a même pas accepté de terminer la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Le 30 juin, le Matador s’est alors retrouvé libre et a finalement attendu le dernier jour du mercato, le 5 octobre, pour s’engager avec Manchester United. De quoi susciter quelques interrogations sur le choix de Cavani de snober le PSG et Leonardo pour la Ligue des Champions.

Cavani pensait déjà à Manchester United