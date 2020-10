Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan M’Baye Niang pousse un coup de gueule !

Publié le 14 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Jugé responsable du transfert avorté de M'Baye Niang à l'ASSE, Grégory Gélabert, agent de l'international sénégalais, a décidé de mettre les choses au clair.

Alors que tout était bouclé pour l'arrivée de M'Baye Niang sous la forme d'un prêt à l'ASSE, le dossier est tombé à l’eau, en raison de « l’intervention de trop d’agents » selon le communiqué des Verts. L'international sénégalais a d'ailleurs répondu au club du Forez ces derniers jours : « Les agents n'étaient pas au centre d'entraînement. À aucun moment ils ne sont venus. Ils ne cautionnaient pas le fait que j'aille à Saint-Étienne, ils ne voulaient pas que je signe et ils ne voulaient pas de commission. À un moment donné, ça leur a été proposé par mon avocat, mais ils ont refusé . » L'un des agents de M'Baye Niang, Grégory Gélabert, a d'ailleurs lâché ses vérités dans ce dossier.

«Quand je passe pour le mauvais garçon, c’est normal que ça m’affecte»