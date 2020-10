Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces nouvelles révélations sur le transfert avorté de Niang !

Publié le 13 octobre 2020 à 7h15 par D.M.

L’ASSE a indique que le transfert de M’Baye Niang ne s’était pas fait en raison de l'intrusion d'agents. Mais en réalité, c’est bien l’attaquant qui aurait pris la décision de rester à Rennes.

« Beaucoup de choses ont été dites. Le deal ne s'est pas fait, c'est tout. La vie continue, il faut aller de l'avant. Il y a eu des complications qui m'ont aussi énervé. On a décidé d'un commun accord de tout arrêter. On sentait que ça n'allait pas le faire. Je n'étais pas dans les bureaux du club. J'ai passé ma visite médicale, j'ai vu le coach (Claude Puel) au centre d'entraînement, on a parlé et je suis rentré à l'hôtel avec ma femme et mes enfants. C'est mon avocat, avec qui j'étais, qui devait régler les deux, trois derniers détails. Il m'a ensuite appelé pour me dire que ça bloquait » a indiqué M’Baye Niang au sujet de son transfert avorté à l’ASSE. De son côté, le club stéphanois a indiqué que le deal était tombé à l’eau en raison de « l’intervention de plusieurs agents ». Mais en réalité, ce serait bien l’attaquant qui aurait décidé de ne pas signer à l’ASSE et de rester à Rennes.

Un appel décisif de Julien Stéphan ?