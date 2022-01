Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Botman ferme la porte à un départ !

Publié le 31 janvier 2022 à 19h11 par La rédaction mis à jour le 31 janvier 2022 à 19h16

Nikkie Bruinenberga, agent de Sven Botman, a avoué que son protégé a été très sollicité en ce mercato hivernal, mais va finalement rester avec le LOSC jusqu’à la fin de la saison.