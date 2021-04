Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : L'avenir de Galtier totalement relancé par un club de L1 ?

Publié le 6 avril 2021 à 22h00 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC en fin de saison. Et alors que l'OL fait partie des clubs intéressés, l'OGC Nice pourrait bien relancer ce dossier.

D'ici la fin de saison, Christophe Galtier ne devrait pas manquer de prétendants. Et pour cause, le contrat de l'entraîneur du LOSC s'achève en juin 2022 et compte tenu du travail qu'il réalise sur les banc des Dogues, leaders de Ligue 1 et désormais favoris pour le titre grâce à leurs trois points d'avance sur le PSG, l'ancien entraîneur de l'ASSE devrait bien recevoir plusieurs propositions. Olivier Létang, président du LOSC, a récemment affiché sa volonté de conserver son coach, mais l'Olympique Lyonnais serait d'ailleurs très intéressé à l'idée d'attirer Christophe Galtier pour remplacer Rudi Garcia dont le contrat s'achève également en juin prochain.

Nice prêt à tenter le gros coup Galtier ?