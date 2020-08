Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier juge deux recrues

Publié le 9 août 2020 à 15h40 par La rédaction

Après la défaite contre l’AZ Alkmaar (1-2) en match amical, Christophe Galtier a jugé les prestations de Sven Botman et Burak Yilmaz.