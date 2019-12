Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ce message lourd de sens du clan Soumaré sur son avenir !

Publié le 16 décembre 2019 à 19h30 par La rédaction

Boubakary Soumaré est courtisé par de nombreux clubs européens dont certaines formations italiennes. Toutefois, le joueur du LOSC n’aurait reçu aucune offre concrète de la part d’équipe transalpine selon la personne qui lui sert d'intermédiaire.

Formé au PSG, Boubakary Soumaré semble avoir trouvé au LOSC un club propice à son développement. Agé de 20 ans, le milieu brille sous les ordres de Christophe Galtier et ses performances ne laissent pas insensibles certains clubs européens. Selon les informations exclusives du 10 Sport, plusieurs écuries européennes suivraient ses traces à l’instar du Napoli, de l’Inter, de Manchester United et de Tottenham. Et le LOSC a reçu deux offres concrètes de la part de deux clubs dont les noms n’ont pas filtré.

« L'Inter est en pôle sur ce dossier »