Mercato : L'OM veut boucler la signature de son Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi fait des victimes à Marseille. Si plusieurs joueurs ont hérité de l'étiquette d'indésirable, ce ne serait pas le cas en revanche de Luis Henrique. Loin d'être indiscutable sur la Canebière, le Brésilien devrait encore continuer son aventure à l'OM. Avec un nouveau contrat à la clé ?

En 2020, l'OM lâchait 12M€ pour recruter Luis Henrique, alors à Botafogo. Grand espoir du football brésilien, l'ailier était même comparé à un certain Kylian Mbappé à son arrivée à Marseille. Une comparaison loin d'être évidente quand on voit les performances du Marseillais. Un temps indésirable à l'OM, Luis Henrique a été prêté pendant un an et demi au Brésil. De retour en janvier dernier, il est finalement resté sur la Canebière alors qu'un départ était évoqué.

Une prolongation jusqu'en 2028

Malgré les rumeurs de départ, Luis Henrique a donc continué avec l'OM et cela pourrait ne pas s'arrêter de sitôt. En effet, selon les informations de La Provence, Pablo Longoria aurait transmis une deuxième offre de prolongation au Brésilien. Actuellement, Luis Henrique aurait ainsi un contrat allant jusqu'en 2028 avec l'OM entre les mains.

Une signature imminente de Luis Henrique ?

Comme le précise le quotidien régional, l'OM compte sur Luis Henrique, qui entre dans les plans de Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu'en 2025 ? Le Brésilien paraphera-t-il ce contrat ? Du côté de l'OM, on s'attend à une issue positive avant la reprise de la Ligue 1 le 17 août prochain.