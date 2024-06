Mercato : L’OM valide son prochain transfert !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, qui va retourner au Genoa, l’OM semble sur le point d’enregistrer un autre départ. Arrivé il y a deux ans en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot pourrait être le prochain à s’en aller. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient accepté une offre de Trabzonspor pour le défenseur de 30 ans.

Si plusieurs joueurs sont annoncés dans son viseur afin de renforcer son effectif, c’est dans le sens des départs que l’OM a été le plus actif jusqu’à maintenant. Vendredi, le club a enregistré le départ définitif de Vitinha. Ce dernier retourne au Genoa, où il avait passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt. Une opération dans laquelle Marseille a réussi à limiter la casse.

Après Vitinha, Gigot se rapproche d’un départ

En effet, l’OM ne récupérera pas les 32M€ bonus compris investis pour recruter Vitinha en janvier 2023, mais devrait récupérer au moins 16M€. À cela s’ajouteront 2M€ de bonus garantis, et potentiellement 4M€ de plus, mais à des conditions plus difficilement atteignables. Enfin, Marseille récupérera également 15% sur une future plus-value. Dans l’optique de continuer à renflouer un petit peu ses caisses, l’OM semble maintenant sur le point de boucler un autre départ, celui de Samuel Gigot.

Accord trouvé entre l’OM et Trabzonspor pour Gigot