PSG : Luis Enrique réclame un transfert à 20M€, le Qatar va tout gâcher

Bien décidé à recruter de grands talents français, le PSG s'intéresse de près à Rayan Cherki dont le profil est très apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi est beaucoup moins chaud à cette idée. Et pour cause, le président parisien refuse de négocier un transfert avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui gère la carrière du jeune Lyonnais.

Depuis plusieurs mois, le PSG a changé de stratégie de recrutement, n'hésitant plus à miser sur de jeunes talents français, à l'image de Bradley Barcola, recruté pour 50M€ l'été dernier. Et il semblerait que le club de la capitale soit enclin à refaire le coup du côté de l'OL où Rayan Cherki est très apprécié. D'ailleurs, comme révélé par le10sport.com, les Gones ne comptent plus sur l'international espoirs.

Le PSG dégaine une offre pour Cherki

Et le PSG sera même déjà passé à l'action en transmettant une offre de 15M€ + 3M€ de bonus, refusée par l'OL qui attend une somme plus importante, ainsi qu'un pourcentage à la revente.

Al-Khelaïfi pas chaud pour négocier avec le clan Mbappé