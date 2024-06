Mercato - PSG : Al-Khelaïfi refuse un transfert, le clan Mbappé coupable ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir bouclé le transfert de Matvey Safonov, le PSG espère accueillir encore d'autres joueurs d'ici la fin du mercato. Comme l'été dernier, le club de la capitale pourrait à nouveau piocher à l'OL. Et après Bradley Barcola, c'est Rayan Cherki qui plairait au PSG. Enfin pas vraiment à Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien ne voudrait pas de l'espoir lyonnais et il aurait visiblement ses raisons...

Annoncé sur les traces de Rayan Cherki depuis plusieurs mois maintenant, le PSG aurait l'intention de boucler l'arrivée du joueur de l'OL à l'occasion de ce mercato estival. Alors que le Lyonnais aurait discuté avec Luis Enrique et Luis Campos, il a été révélé que le PSG aurait formulé une offre de 15M€. Mais voilà que l'arrivée de Cherki serait loin de faire l'unanimité à Paris. En effet, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, ne voudrait pas voir le milieu offensif lyonnais rejoindre l'équipe de France pour différente raisons selon les informations de Footmercato .



Des négociations PSG-Fayza Lamari pour Cherki ?

Mais pour quelles raisons Nasser Al-Khelaïfi serait-il autant réticent pour ce transfert de Rayan Cherki ? Cela pourrait notamment avoir un rapport avec Kylian Mbappé et surtout son entourage. En effet, le joueur de l'OL est aujourd'hui représenté par... Fayza Lamari, mère de celui qui est parti au Real Madrid. Forcément, quand on sait comment ça s'est terminé entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, il serait logique que le président du PSG ne souhaite plus avoir à négocier avec l'entourage du capitaine de l'équipe de France.

Al-Khelaïfi pas emballé par Cherki ?

D'autres raisons pourraient également expliquer la position de Nasser Al-Khelaïfi vis-à-vis de Rayan Cherki. Il y aurait l'aspect économique. Si un transfert à 15M€ est largement dans les cordes du PSG, le joueur de 20 ans perçoit déjà un gros salaire du côté de l'OL. Alors que Cherki émargerait à un peu plus de 300 000€ par mois, ça pourrait être encore plus à Paris. L'aspect sportif peut également entrer en compte. Joyau de la formation lyonnais, Rayan Cherki était annoncé comme l'un des plus grands talents du football français. Problème, le joueur de l'OL peine à confirmer les promesses malgré tout son talent et cela pourrait donc refroidir Nasser Al-Khelaïfi. A suivre...