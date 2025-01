Mercato : L’OM va encore recaler un de ses ex ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur de Montpellier en octobre dernier, Jean-Louis Gasset aimerait bien recruter un des joueurs qu’il a eu sous ses ordres la saison dernière à l’OM, Bamo Meïté. Marseille avait fermé la porte il y a quelques semaines, mais est désormais ouvert à son départ. Toutefois, le MHSC ne répond, pour le moment, pas aux attentes marseillaises.

À son retour sur le banc de Montpellier fin octobre, Jean-Louis Gasset avait identifié un de ses anciens joueurs à l’OM comme potentiel renfort, Bamo Meïté. À ce moment-là, Marseille n’était pas prêt à s’en séparer et le MHSC avait alors jeté son dévolu sur Nikola Maksimovic (33 ans), qui depuis s’est blessé et sera absent pour le reste de la saison.

Elye Wahi prêt à quitter l'OM ? ⏳ La surprise pourrait venir d'un prêt à l'étranger, et Roberto De Zerbi n'a pas fermé la porte…

➡️ https://t.co/mkcfnZ470j pic.twitter.com/aIrLkMLaW9 — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

« Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil »

« Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit », a récemment confié Laurent Nicollin au Midi-Libre, confirmant l’intérêt du MHSC pour Bamo Meïté. « Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato. »

L’OM attend une compensation financière, Montpellier ne propose qu’un prêt sec

En effet, en raison de l’arrivée de Luiz Felipe (27 ans), l’OM est désormais ouvert à un départ de Bamo Meïté, sous contrat jusqu’en juin 2028. Les dirigeants marseillais sont même disposés à le laisser partir en prêt contre une compensation financière, mais c’est justement là que ce dossier bloque. En effet, comme indiqué par La Provence, Montpellier a peu de moyens et ne propose qu’un simple prêt afin de mettre le défenseur âgé de 23 ans en valeur dans l’optique d’un éventuel transfert l'été prochain. Vendredi soir, les discussions entre l’OM et le MHSC n’avaient pas avancé à propos de Bamo Meïté.