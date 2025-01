Mercato : Incroyable, le PSG se fait incendier au téléphone !

Thomas Bourseau

Les supporters du PSG pensaient faire coup double vendredi avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia et le départ en prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. Toutefois, les six opérations précédentes à l'étranger empêchent le club de boucler un septième prêt en dehors des frontières françaises. De quoi faire perdre patience aux dirigeants turinois qui auraient dit leur quatre vérités aux dirigeants du PSG au téléphone.

Vendredi, le PSG a vécu une journée pleine de rebondissements. Le transfert tant attendu de Khvicha Kvaratskhelia a enfin eu lieu et a été annoncé par le club de la capitale après qu'un terrain d'entente ait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le Napoli sur une indemnité de transfert à 70M€, bonus non inclus. L'international géorgien de 23 ans vient renforcer le secteur offensif de l'équipe de Luis Enrique jusqu'en juin 2029 comme le stipule son contrat.

Kvaratskhelia fait le grand saut vers Paris ! Découvrez l'énorme coup du PSG pour renforcer son effectif. 🤑

Six joueurs sont prêtés à l'étranger, le PSG doit en sacrifier un pour Kolo Muani

Et en parallèle, Luis Enrique devait témoigner du départ de Randal Kolo Muani, un joueur qu'il n'a plus utilisé depuis le 6 décembre dernier à Auxerre (0-0), en prêt à la Juventus. L'international français a même brillamment passé sa visite médicale à Turin, mais attend toujours le feu vert dans le Piémont. Et ce, en raison d'un oubli improbable du PSG. Comme l'atteste la réglementation française, le Paris Saint-Germain se retrouve bloqué dans cette opération à cause de 6 prêts déjà bouclés à l'étranger sur cet exercice 2024/2025. Afin que Kolo Muani puisse rejoindre l'Italie et la Juventus pour les six derniers mois de la saison sous les mêmes modalités, il faudrait que le comité directeur du PSG casse l'un des prêts convenus en début de saison. Ce serait d'ailleurs le projet mis en place en interne d'après plusieurs sources dont le journaliste Fabrizio Romano.

La Juventus craque au téléphone et s'en prend au PSG ?

Toutefois, ce contretemps aurait considérablement agacé la Juventus. Et plus particulièrement son directeur sportif Cristiano Giuntoli. L'Equipe assure qu'après avoir pris connaissance de cette surprenante nouvelle, le dirigeant de la Vieille Dame aurait laissé libre court à sa colère en la déchaînant sur les représentants du PSG ainsi que Pasquale Sensibile, responsable des prêt. Le quotidien sportif assure en outre que les appels téléphoniques se seraient multipliés vendredi et la position de la Juventus aurait été claire : le PSG ferait à la fois preuve d'incompétence et d'amateurisme.

Le PSG pas surpris par ce coup de théâtre de dernière minute ?

Du côté du PSG, on ne serait visiblement pas pris de court par ce rebondissement puisqu'il semble que ce point du règlement serait connu depuis quelque temps à Paris. Une solution immédiate est à l'étude en coulisses selon L'Equipe. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Randal Kolo Muani à présent...