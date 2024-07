Mercato : L’OM tient déjà sa prochaine recrue ?

Thomas Bourseau

Valentin Carboni (19 ans) sera-t-il la cinquième recrue estivale de l’OM ? Si l’on en croit les informations de La Provence, les discussions entre l’Olympique de Marseille et l’Inter iraient bon train pour un prêt avec option d’achat. Pourtant, l’entraîneur nerazzuro Simone Inzaghi n’a pas semblé très emballé par l’idée d’un départ de l’Argentin.

A 19 ans, Valentin Carboni se trouve déjà à un tournant de sa jeune carrière. Prêté à Monza la saison passée après quelques bouts de matchs avec l’Inter lors de l’exercice l’ayant précédé, le milieu de terrain offensif argentin, disposant du statut d’international plairait particulièrement à l’OM. Et pour cause, la direction du club marseillais aurait déjà bien avancé dans les pourparlers avec le club nerazzurro au sujet de Carboni.

Valentin Carboni, la future recrue de l’OM ?

Selon La Provence, les dirigeants de l’OM et leurs homologues du club lombard travailleraient d’arrache-pied sur un prêt avec option d’achat pour Valentin Carboni. A l’instant T, ce serait le dossier le plus avancé et le plus chaud sur lequel le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Mehdi Benatia se sont penchés. Il pourrait succéder à Pierre-Emile Hojberg en devenant la cinquième recrue de l’OM.

Simone Inzaghi : «Il fait partie de l’avenir de l’Inter»

Cependant, à la mi-juillet, Simone Inzaghi jetait un petit froid sur le feuilleton Valentin Carboni en mettant à mal les aspirations de l’OM dans ce dossier. « Il fait partie de l’avenir de l’Inter, je l’attends avec Lautaro. Avec Carboni, nous avons une option supplémentaire. Selon les matchs, on peut aussi placer deux joueurs derrière un attaquant, il peut même jouer en tant que cinquième offensif dans certains matchs, comme il l’a fait à Monza. Le fait d’avoir Carboni dans l’équipe peut nous améliorer ». a confié l’entraîneur de l’Inter en conférence de presse. Reste à savoir désormais si l'OM parviendra à mettre la main sur l'international argentin.