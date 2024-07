Mercato : De Zerbi sauve un gros coup de l’OM ?

Thomas Bourseau

Pendant plusieurs semaines, le feuilleton Mason Greenwood a beaucoup fait parler dans la presse de par les antécédents juridiques de l’Anglais pour coups et blessures sur sa compagne. Finalement, le désormais ex-joueur de Manchester United a rejoint l’OM et en grande partie grâce à Mason Greenwood.

Mason Greenwood a débarqué à l’OM la semaine dernière et ce, bien que le maire de Marseille Benoît Payan avait demandé à la direction marseillaise de ne pas recruter un joueur qui a « massacré sa femme ». En effet, l’ailier anglais de 22 ans avait frappé et violé sa femme Harriet Robson avec qui il a eu une fille en ce mois de juillet. Le 9 juillet dernier, Roberto De Zerbi annonçait la couleur concernant l’affaire Greenwood. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils ».

De Zerbi n’a pas lâché Greenwood et son père

The Athletic annonce ces dernières heures que Pablo Longoria doit une fière chandelle à Roberto De Zerbi pour l’opération Mason Greenwood à 31,6M€. De Zerbi aurait convaincu Greenwood de relever le challenge marseillais même sans coupe d’Europe la saison prochaine pour l’Olympique de Marseille. Le nouveau coach du club phocéen serait resté en contact de manière régulière avec l’ailier anglais formé à Manchester United ainsi que son père Andrew.

Mason Greenwood totalement convaincu par Roberto De Zerbi ?

En privé, le discours tenu par Roberto De Zerbi au clan Mason Greenwood aurait fait mouche. Si bien qu’une fois que les négociations entre Manchester United et l’OM soient arrivés à un terrain d’entente sur le plan financier, Mason Greenwood aurait directement donné son accord à l’Olympique de Marseille pour que son transfert voit le jour. Le président Pablo Longoria en doit donc une belle à son nouveau technicien.