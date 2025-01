Mercato : L’OM tente un coup à la Cherki ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D’ici la fin du mercato, l’OM aura une priorité claire, à savoir recruter un nouvel attaquant afin de compenser le départ d’Elye Wahi, qui s’est engagé avec l’Eintracht Francfort. La piste menant à Amine Gouiri revient d’ailleurs avec insistance ces derniers jours, ce qui étonne Daniel Riolo qui compare la situation de l’actuel Rennais à celle de Rayan Cherki.

Gouiri plaît à l'OM

« Gouiri, ils vont faire le truc qu’ont essayé plein de gens "moi je vais y arriver". Un peu comme avec Cherki ? Je pense que Cherki a déjà fait plus que Gouiri. Gouiri à chaque fois on rigolait c’est un but spectaculaire par an et après il disparaissait », rappelle le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Un peu comme avec Cherki»

« Néanmoins, ils se disent qu’avec De Zerbi et Benatia, ils vont pouvoir en tirer quelque chose. Pas en faire le titulaire en vue de la Ligue des Champions, mais un joueur de rotation qui sera bon quand il sera sur le terrain. Quand on m’a dit ça, j’ai émis des doutes. On m’a dit "nous on pense qu’on peut en faire quelque chose" », ajoute Daniel Riolo.