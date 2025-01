Mercato : L'OM s'en va déjà en guerre pour l'été prochain ?

La rédaction

L’OM a été très actif lors du dernier mercato estival et ne compte pas s’arrêter là. Avec déjà une recrue cet hiver en la personne de Luiz Felipe Ramos, les Olympiens seraient toujours en quête de renforts en défense. Pour ce faire, ils devront probablement attendre cet été que Devyne Rensch, défenseur de 21 ans de l’Ajax, soit libre. Cependant, l’OM fait face à une forte concurrence sur ce dossier.

Après l’arrivée de Luiz Felipe Ramos, l’OM veut continuer à se renforcer en défense et ciblerait, selon les informations du média néerlandais AD, le défenseur néerlandais Devyne Rensch. En fin de contrat cet été, l’OM espérerait réaliser un bon coup en le signant libre en fin de saison. Cependant, pour s’attirer les services du défenseur de l’Ajax Amsterdam, les Olympiens devront faire face à une forte concurrence.

De nombreux clubs à l’affût

Si l’OM est patient et compte attendre cet été, ce n’est pas le cas de tous les clubs. Toujours d’après AD, l’AS Roma tenterait de faire venir le défenseur de 21 ans dès cet hiver en Italie. Les dirigeants romains auraient déjà proposé un échange avec Zeki Çelik, refusé par l’Ajax, ainsi qu’une autre offre de 5 M€, également rejetée. Comme l’OM, d’autres équipes cibleraient Devyne Rensch pour l’été prochain. Naples et Everton auraient, eux aussi, coché son nom sur leur liste.

Vendre pour se renforcer

Si l’OM veut se renforcer à plusieurs postes, notamment en défense, il faudra d’abord passer par des ventes. Les Olympiens voudraient, dès ce mercato hivernal, se débarrasser de plusieurs éléments indésirables, notamment Lilian Brassier et Bamo Meïté. Leur départ serait une priorité pour le club, selon La Tribune OM.

Recruté cet été en provenance de Brest, Lilian Brassier n’a pas apporté satisfaction au staff marseillais et est relégué à la troisième place dans la hiérarchie à son poste.