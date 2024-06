Mercato : L'OM s'embarque dans un sacré chantier

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, le mercato estival s'annonce très mouvementé à l'OM sous la houlette de Pablo Longoria. Ça risque d'énormément bouger au sein de l'effectif phocéen et voilà qu'un poste en particulier pourrait être au coeur d'un énorme chantier. En effet, cet été, l'OM pourrait avoir du boulot avec ses gardiens. Explications.

Alors que l'OM ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, le club phocéen va devoir s'adapter en conséquence pour son mercato estival. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, ça va beaucoup bouger. Encore faut-il également connaitre le prochain entraîneur. Sergio Conceiçao se rapprocherait de plus en plus de l'OM, lui qui devra notamment trancher à propos des gardiens.

Pau Lopez et Ruben Blanco sur le départ ?

Comme l'explique L'Equipe ce vendredi, l'OM pourrait avoir un gros chantier avec ses gardiens. Numéro 1, Pau Lopez est loin d'être indiscutable sur la Canebière. Doublure à l'OM, Ruben Blanco a lui été annoncé dans le viseur de Marcelino du côté de Villarreal. Il va donc falloir prendre des décisions à Marseille.

L'OM repart de zéro ?

Et voilà que du côté de l'OM, on pourrait décider de trancher dans le vif concernant les gardiens. En effet, le quotidien sportif assure qu'une refonte totale ne serait pas à exclure. A Marseille, on pourrait donc de repartir à zéro à propos de ce poste de gardien avec l'arrivée d'un nouveau numéro 1 et d'une doublure. A suivre...