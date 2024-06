Transferts : Conceiçao balance sur le mercato de l’OM en privé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, l'OM tente de boucler, au plus vite, l'arrivée de Sérgio Conceiçao. L'ancien coach du FC Porto est très apprécié de Pablo Longoria, qui continue son pressing en coulisses. Récemment, les deux hommes auraient évoqué des sujets bien précis, notamment la composition de son groupe. Sa réponse définitive est attendue dans les prochains jours.

Oui ou non ? L'OM attend la réponse de Sérgio Conceiçao avec la plus grande impatiance. Selon les informations du 10Sport.com, le contact a été noué il y a de cela plusieurs semaines. Pablo Longoria s'est rendu à de nombreuses reprises pour lui présenter le projet sportif et lui transmettre une proposition financière importante. Les négociations sont à un stade très avancé, à tel point que les deux hommes ont évoqué la qualité de l'effectif et les changements à apporter dans les prochaines semaines.

Conceiçao a parlé mercato avec l'OM

« Dans les discussions avec les dirigeants marseillais, ça parle un peu de l’effectif (s’il veut garder certains joueurs etc). Les discussions sont parties loin. Juste il demande du temps, il a une petite hésitation (…) Ce sont les informations que nous avons dans le clan Conceiçao » a confié Florent Germain, journaliste pour RMC , sur le plateau de Rothen S'Enflamme ce jeudi.

« Il a besoin de temps pour réfléchir »