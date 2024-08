Mercato : L’OM se fait tacler en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM avec qui les relations se sont considérablement dégradées en interne ces derniers mois, Jonathan Clauss a finalement signé à l'OGC Nice cet été. Et au micro de RMC Sport en direct lundi soir, le latéral droit de l'équipe de France a clairement indiqué qu'il était beaucoup plus serein et épanoui dans ce nouveau projet, loin de l'OM.

Transféré de l'OM à l'OGC Nice pour 5M€ cet été, Jonathan Clauss (31 ans) va donc chercher à se relancer après une fin d'aventure relativement compliquée à Marseille. Le latéral droit de l'équipe de France avait notamment été pris à partie à plusieurs reprises par Mehdi Benatia l'hiver dernier à la télévision, ce dernier lui reprochant notamment son manque d'investissement et son niveau de jeu global avec l'OM. Clauss n'était donc plus désiré au club, et il ne dissimule pas son soulagement après ce départ...

« Ça me fait du bien »

Interrogé en direct sur RMC Sport dans l'émission Rothen S'enflamme lundi, le nouveau défenseur de l'OGC Nice exprime son nouvel épanouissement : « Disons que c’est surtout que c’était important pour moi d’arriver à me recentrer sur le travail et sur le pourquoi je fais ce métier ou pourquoi j’ai envie de faire ce métier. C’est sûr qu’il est arrivé des choses par le passé, mais ça m’a fait grandir. Et justement j’avais aussi besoin de me retrouver dans ce travail au quotidien. Et pouvoir m’épanouir complètement dans un autre schéma et dans un autre environnement. Aujourd’hui je le vois encore au quotidien, ça me fait du bien », lâche Clauss. Un tacle à peine masqué envers l'OM ?

« J'ai trouvé tout ce que je cherchais à Nice »

« C’est différent mais ça ne veut pas dire que c’était négatif à Marseille. C’est juste différent et justement, c’est un nouveau challenge, une nouvelle étape. Et j’ai trouvé, comme j’ai dit, tout ce que je cherchais à Nice donc voilà pourquoi j’ai voulu m’épanouir dans ce projet-là », poursuit Jonathan Clauss, comme pour bien signifier à quel point il est désormais plus heureux chez les Aiglons. Le message est passé...