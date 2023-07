Mercato : L’OM reçoit le feu vert pour son prochain buteur

La rédaction

Avec la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur, l’OM anticipe un changement de système et un passage en 4-4-2 qui aura des répercussions sur le mercato. Intéressé par le profil d’Elye Wahi, le club phocéen aura une ouverture dans ce dossier.

Présenté mardi en conférence de presse, Marcelino peut donc enfin débuter pleinement sa nouvelle aventure sur le banc de l’OM. Le technicien espagnol, qui débarque avec des méthodes bien précises, envisage notamment un passage en 4-4-2, et l’OM se met donc activement en quête de renfort dans le secteur offensif.

L’OM vise Wahi

Depuis plusieurs semaines, un vif intérêt de l’OM pour le buteur montpelliérain Elie Wahi est évoqué, et le joueur dispose d’un bon de sortir pour cet été comme l’a indiqué son président Laurent Nicollin en conférence de presse : « Le mercato finit le 1er septembre. S'il doit partir, il partira, s'il doit rester, il restera. Il n'y a pas d'inquiétudes là-dessus », a expliqué Nicollin.

« Je n’ai pas eu d’offres »