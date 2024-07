Mercato : L’OM prépare une grosse surprise en Allemagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pau Lopez est toujours sur le départ, l’OM est à la recherche d’un nouveau gardien numéro un. En ce sens, la direction olympienne s’intéresse à Timon Wellenreuther, mais aurait également un autre portier allemand dans son viseur. Le club marseillais explorerait la possibilité de s’attacher les services de Michael Zetterer, évoluant au Werder Brême.

Le 18 août prochain, la saison de l’OM reprendra par un déplacement à Brest, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Mais qui sera dans les cages marseillaises pour cette rencontre ? Alors que son départ en prêt avec option d’achat à Côme a été avorté au dernier moment, Pau Lopez (29 ans), sous contrat jusqu’en juin 2026, est toujours poussé vers la sortie par l’OM, plus que jamais à la recherche d’un nouveau gardien titulaire.

L’OM rame pour trouver son nouveau gardien

Les pistes Alvaro Valles (26 ans, Las Palmas) et Filip Jorgensen (22 ans), passé de Villarreal à Chelsea, ne sont désormais plus d’actualité, tout comme celle menant à Ilan Meslier (24 ans, Leeds). Selon La Provence, l’OM aurait également mis de côté la possibilité de s’attacher les services de Brice Samba (30 ans, RC Lens), même si l’international français (3 sélections) serait intéressé par un retour à Marseille, où il est passé entre 2013 et 2017. L’option Timon Wellenreuther serait quant à elle toujours étudiée.

Après Wellenreuther, l’OM piste Zetterer

Âgé de 28 ans, le portier allemand est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Feyenoord. D’après L’Équipe, le club néerlandais hésiterait en revanche à s’en séparer, puisqu’il pourrait en faire son gardien numéro un, lui qui était jusque-là une doublure. Le quotidien sportif évoquait récemment deux autres pistes dont l'identité n’a pas été révélée. Selon les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, l’une d’elles mènerait à Michael Zetterer. En effet, l’OM envisagerait la possibilité de recruter le gardien âgé de 29 ans, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec le Werder Brême en mai dernier. Roberto De Zerbi serait très ouvert à l’idée d’en faire le successeur de Pau Lopez.