Mercato : L’OM prend un gros coup de pression !

Axel Cornic

Très critiqué, Leonardo Balerdi n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus performants à l’Olympique de Marseille cette saison. Et cela n’a pas échappé à l’étranger, puisqu’en Italie on a récemment annoncé que l’Atalanta aimerait bien s’attacher ses services et des négociations auraient déjà commencé avec les dirigeants marseillais.

Après une saison compliquée et sans compétition européenne au bout, l’OM va devoir se serrer la ceinture. Ainsi, une grande vague de départs est annoncée pour cet été et si Pablo Longoria aurait déjà une longue liste de candidats, il pourrait bien être contraint de se séparer également de ses meilleurs éléments.

Un transfert pour Balerdi ?

C’est le cas avec Leonardo Balerdi, qui a réalisé de très belles choses cette saison en dépit du flot régulier de critiques dont il fait l’objet. Le défenseur central argentin ferait partie des intouchable de Longoria, mais SportItalia nous a récemment appris que l’Atalanta aimerait beaucoup s’attacher ses services. Selon le site spécialisé Transfermarkt , le joueur de l’OM est évalué à 20M€, alors qu’il a été acheté autour des 11M€ en juillet 2021.

L’Atalanta intéressée, mais...