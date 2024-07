Mercato : L’OM est fixé pour son prochain gardien !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ de Pau Lopez en direction de Côme, la direction de l'OM est désormais à la recherche d'un nouveau gardien de but. Le nom de Brice Samba est évoqué avec insistance, lui qui avait déjà porté les couleurs de l'OM par le passé, mais il faudra pour cela payer les 15M€ réclamés par le RC Lens dans ce dossier.

Pau Lopez et l'OM, c'est terminé ! Le gardien espagnol quitte le club phocéen pour s'engager avec le club italien de Côme, et Pablo Longoria doit donc s'activer pour le remplacer au plus vite. Et selon les dernières tendances, le président de l'OM envisage de faire revenir Brice Samba (30 ans, RC Lens), qui avait déjà évolué au club entre 2013 et 2017.

Samba a répondu à l'OM

Récemment interrogé en conférence de presse sur la possibilité d'un retour à l'OM, Brice Samba avait laissé la porte ouverte : « J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi », confie le deuxième gardien de l'équipe de France.

Un transfert à 15M€ ?