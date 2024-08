 Mercato : L’OM «attend beaucoup» de sa nouvelle signature !

Thomas Bourseau

Entre Luis Henrique et l’OM, l’histoire va continuer dans le meilleur des cas jusqu’en juin 2028, date d’expiration du nouveau contrat du Brésilien qui a été annoncé ces dernières heures. Le double buteur à Brest a fait forte impression, mais il devra faire plus dans les autres compartiments du jeu aux yeux de son entraîneur Roberto De Zerbi.

En ce vendredi 23 août, l’Olympique de Marseille a annoncé deux signatures. Roberto De Zerbi va à présent pouvoir compter sur Jonathan Rowe qui est officiellement devenu un joueur de l’OM après qu’un prêt payant d’environ 3M€ et qu’une obligation d’achat de 14M€ aient été convenus avec Norwich City. En plus de l’ailier anglais de 21, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a témoigné de la prolongation d’un autre élément offensif.

Transferts - OM : Un joli coup capote à Marseille ? https://t.co/4T1eS5hVMI pic.twitter.com/N4JwyM51Ib — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

L’OM annonce la prolongation de contrat de Luis Henrique

Luis Henrique est revenu de son prêt de Botafogo en janvier dernier à l'OM. En bonne forme sous les ordres de Roberto De Zerbi, il avait un doublé signé face à Brest (5-1) pour la première en Ligue 1 et deux buts en préparation, l’attaquant latéral de 22 ans a contractuellement prolongé son aventure marseillaise jusqu’en juin 2028. Ce qui n’est pas pour déplaire à l’entraîneur italien, qui veut cependant un travail également défensif de sa part en plus de son apport offensif.

«Tous les joueurs de l'OM ont les qualités pour marquer, faire des passes décisives et faire le travail défensif»

« C'est un joueur de couloir, offensif, je ne l'ai pas testé ailleurs. J'en attends beaucoup, comme pour Harit. Il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. Il doit être concret et déterminant avec et sans ballon. Tous les joueurs de l'OM ont les qualités pour marquer, faire des passes décisives et faire le travail défensif ». a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi dans des propos relayés par Le Phocéen. Le message est passé, reste à savoir s'il sera respecté dimanche contre le Stade de Reims à l'Orange Vélodrome par Luis Henrique.