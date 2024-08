Mercato : L’OM a trouvé l’attaquant parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la perte de Faris Moumbagna sur blessure, l’OM a décidé de miser sur Neal Maupay, arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance d’Everton. Un joueur qui colle parfaitement à la mentalité marseillaise comme l’expliquent Daniel Riolo et Roberto De Zerbi.

Cet été, l'OM avait fait du renforcement de son effectif une priorité. Et c'est devenu encore plus nécessaire lorsque Pierre-Emerick Aubameyang est parti. Dans cette optique, le club phocéen a lâché 30M€ pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens, mais rapidement, c'est un second numéro 9 qu'il a fallu recruter. Et pour cause, dès la première journée de Ligue 1, Faris Moumbagna s'est gravement blessé. Par conséquent, dans les derniers instants du mercato, l'OM a obtenu le prêt de Neal Maupay. Un attaquant qui correspond parfaitement à Marseille comme l'assure Daniel Riolo.

RC Lens - OM : Il balance sur le calvaire d’Elye Wahi https://t.co/axT8QTvJ0z pic.twitter.com/NWYf4YQfig — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

«Maupay peut plaire à Marseille»

« En Angleterre, c'est un joueur qui, je ne dirais pas a méga la cote, mais qui est très respecté, qui a appris à aller au combat. C'est un attaquant déterminé, peut-être pas toujours déterminant, mais il y va. Et je pense qu'il peut plaire à Marseille cet attaquant », a lâché l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot. Et visiblement, Roberto De Zerbi partage cette analyse.

De Zerbi valide

« Je suis très heureux de son arrivée, il a un caractère qui correspond à l'OM, j'aimerais avoir beaucoup de joueurs comme lui. Il a joué en France également. Il connait son rôle et il sait qu'on mise sur Wahi, pour l'instant il est derrière lui. Pour l'instant, il est derrière lui dans l'hierarchie, mais c'est le terrain qui prouve un peu ce qu'on doit faire. J'essaie de prendre les décisions les plus justes dans tous les cas. Après, c'est sûr qu'avec la blessure de Faris, c'est un achat très important pour nous et on en est très heureux », a confié l’entraîneur de l’OM devant les médias.