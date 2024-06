Mercato : L’OM a sa réponse pour le transfert de ce buteur

Hugo Chirossel

Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues cette saison sous les couleurs du SC Braga, Simon Banza aurait attiré l’attention de l’OM. Marseille ferait partie des clubs intéressés par l’international congolais. Si le club portugais aimerait le conserver, son président, António Salvador, a laissé la porte ouverte à un départ cet été.

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a maintenant deux jours et c’est notamment au poste d’attaquant que l’OM semble chercher à se renforcer. Georges Mikautadze (Metz) a été annoncé dans le viseur de Marseille, tout comme Ayoub El Kaabi (Olympiakos). Selon la presse portugaise, les dirigeants marseillais auraient également un œil sur Simon Banza.

Mercato - OM : Le transfert d’un grand nom relancé par l’Arabie Saoudite ? https://t.co/wgyZP9jomR pic.twitter.com/6Cmf2vQwOT — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«Il y a des joueurs que nous aimerions garder ici»

L’international congolais (8 sélections) a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le SC Braga, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Un dossier dans lequel l’OM devrait composer avec la concurrence de West Ham, l’AS Rome, mais surtout des Émirats arabes unis. « Il est évident qu'il y a des joueurs que nous aimerions garder ici, en particulier Banza, qui a été le deuxième meilleur buteur du championnat », a confié António Salvador à propos de l’avenir de Simon Banza, dans des propos relayés par A Bola .

«Nous serons évidemment ouverts à la négociation»