Mercato : L’OM a déjà une grosse urgence

Thomas Bourseau

Au rayon des départs, l’OM a enregistré celui de Sead Kolasinac. En effet, le Bosnien s’en est allé du côté de l’Atalanta. Et pour ce qui est de Jordan Amavi, son transfert se préciserait à Nantes. De quoi pousser l’OM à prendre une grosse décision. Explications.

Geoffrey Kondogbia a fait son retour en France après Lens et Monaco en déposant ses valises à Marseille cete fois-ci. Et après ? Pablo Longoria travaillerait de concert avec son directeur du football Javier Ribalta et son nouvel entraîneur Marcelino afin de bâtir le meilleur effectif possible d’ici la fin du mercato. Et pour y parvenir, il faudrait dégraisser l’effectif.

Kolasinac parti, Amavi sur le départ ?

C’est pourquoi Sead Kolasinac a déjà plié bagage en signant en faveur de l’Atalanta et ce, bien que l’OM lui proposait un contrat de deux ans. L’offre du club de Bergame était financièrement parlant plus alléchante. Hormis Kolasinac, un autre latéral gauche de l’OM devrait prendre la porte en la personne de Jordan Amavi. La Provence confie que le Français aurait une belle touche du côté du FC Nantes après un prêt raté à Getafe.

Le verdict tombe pour ce transfert entre le FC Nantes et l’OM https://t.co/r1IUCa2ZvN pic.twitter.com/UI1qqMOhjy — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

L’OM s’est décidé à recruter deux latéraux à gauche

L’OM pourrait donc être à court de solutions pour le flanc gauche de sa défense. Pour y remédier, le comité de direction et le président Pablo Longoria travailleraient main dans la main. Non pas pour recruter un joueur à cette position, mais bien deux. Le mercato est bel et bien lancé à l’OM et s’annonce chaud jusqu’au bout…