Mercato : Clash en vue à l’OM sur le mercato !

Thomas Bourseau

Au poste de latéral droit, l’OM voudrait repartir sur de nouvelles bases avec Jonathan Clauss et un autre défenseur. Pol Lirola n’entre pas dans les plans phocéens, mais son entourage a lâché une annonce qui pourrait mener au clash.

Habituellement très actif et très rapidement sur le marché des transferts, Pablo Longoria prend tout le monde à contre-pied sur cette première partie de mercato. Le président de l’OM a dû se tuer à la tâche afin de trouver le successeur d’Igor Tudor et a essuyé les refus de Marcelo Gallardo et de Paulo Fonseca notamment avant de nommer Marcelino. Geoffrey Kondogbia a débarqué, et maintenant ?

L’OM ne compte que sur Clauss et veut régénérer le poste

L’OM surveillerait diverses pistes, mais aucune ne semble être bien entamée au point d’anticiper un transfert imminent. Seule certitude, le comité de direction présidé par Pablo Longoria aurait à cœur de dénicher un latéral droit supplémentaire, Jonathan Clauss étant l’unique joueur à ce poste sur lequel le staff technique de l’OM souhaiterait compter selon La Provence.

Lirola ? «En principe, il restera à Marseille»