Mercato : L'OM proche de boucler un retour inattendu

Jean de Teyssière

Le départ plus que probable d'Alexis Sanchez oblige l'OM à chercher de toute urgence un attaquant. Les dirigeants marseillais se seraient penchés sur Iliman Ndiaye, l'attaquant international sénégalais de 22 ans, évoluant à Sheffield United. Et ça tombe bien car Ndiaye est fan de l'OM et y a même rejoint le centre de formation lorsqu'il avait 11 et 12 ans. Tous les voyants sont au vert, il ne réside qu'une inconnue : le prix demandé.

L'attaque de l'OM est encore en chantier mais le club olympien a au moins le mérite d'être actif. Le club marseillais réfléchirait même à faire revenir un ancien joueur de son centre de formation, l'ayant quitté en 2012. Agé aujourd'hui de 22 ans, l'attaquant Iliman Ndiaye pourrait débarquer à l'OM...

L'OM réfléchit déjà à l'animation offensive avec Ndiaye

Du côté de l'OM, on se prépare déjà à l'arrivée de Iliman Ndiaye. Selon Foot Mercato , l'OM souhaite le faire venir et aurait même commencé les discussions. Fan du club phocéen comme il l'avait évoqué dans cette interview de So Foot , le Sénégalais verrait d'un très bon œil une arrivée au sein du club olympien. D'ailleurs, à l'OM, on commencerait déjà à réfléchir à l'animation offensive qui pourrait être mise en place suite à son arrivée...

Le prix demandé pour faire capoter le transfert